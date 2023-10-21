Мамедов считает, что напрасно радовался избранию Баха главой МОК

Как и Ильгар Мамедов, Томас Бах является олимпийским чемпионом по фехтованию

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов тихо радовался, когда победителя Игр в командных соревнованиях рапиристов Томаса Баха избрали президентом Международного олимпийского комитета (МОК), но сегодня считает, что делал это напрасно. Об этом Мамедов рассказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

Бах был избран главой МОК 2013 году. 28 марта 2023 года исполком организации рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

"Когда наш коллега-фехтовальщик стал главой МОК, мы испытывали тихую радость по этому поводу. Сейчас стало понятно, что радоваться нечему было, - сказал Мамедов. - Фехтовальщик оказался под давлением людей, управляющих процессами. Он вынужден все это говорить и делать, по-другому ему, видимо, никак".

Президент России Владимир Путин ранее заявил на форуме "Россия - спортивная держава", что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а "привилегией". В МОК ответили на слова главы российского государства, что участие в Олимпийских играх "ни в коем случае не является правом человека". "Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии", - считают в МОК.

"Все принципы демократии, о которых они талдычили десятилетиями, они перечеркнули. Как перечеркнули и права на свободу слова, на свободу перемещения, на частную собственность. Что значит "участие в Олимпиаде - не право"? В уставе международной федерации было прописано: никто не может быть отстранен по политическому, национальному признаку или вероисповеданию, нас отстраняют за наличие паспорта гражданина РФ даже от отбора на Олимпиаду", - подчеркнул Мамедов.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. В мае Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.