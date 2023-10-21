Фигурист Федоров отметил, что у него не все получилось в короткой программе

Спортсмен занимает промежуточное второе место на соревнованиях в Омске

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Григорию Федорову не удалось осуществить все задуманное в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Об этом Федоров рассказал журналистам.

Федоров по итогам короткой программы набрал 93,47 балла и идет вторым. Первое место занимает Матвей Ветлугин (94,16 балла), третье - Семен Соловьев (84,88).

"Поздравлять рано, соревнования состоят из двух программ. Не все получилось так, как хотел, но в целом доволен. Не могу сказать, что есть особые отличия от других соревнований. Большая арена, публика, давление больше", - отметил Федоров.

"На каждом соревновании цель - попасть на чемпионат России. А если все элементы будут сделаны, будет достойное место", - добавил он.

Соловьев остался недоволен количеством набранных баллов в короткой программе. "Хороший тулуп - это 90, это хорошие баллы. Думал только о чистоте программы. Настроен на произвольную теперь, надо серьезнее. Ехал с настроем рассказать и показать себя", - сказал Соловьев.

Произвольные программы фигуристы покажут 22 октября.