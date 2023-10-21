Канчельскис заявил, что готов по возможности приехать на церемонию прощания с Чарльтоном

Чемпион мира в составе сборной Англии скончался в возрасте 86 лет

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис сообщил, что по возможности планирует приехать на церемонию прощания с чемпионом мира 1966 года, трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтоном. Об этом Канчельскис рассказал ТАСС.

Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Большую часть карьеры он провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

"Я помню, что после первой моей игры за "Манчестер Юнайтед", где меня признали лучшим игроком, он зашел в раздевалку, тепло меня поздравил, обнял, как своего сына, и всегда относился ко мне очень хорошо. Он всегда приходил на матчи, заходил в раздевалку на стадионе "Олд Траффорд", и, когда я ушел в "Эвертон", он был разочарован, говорил, что это было моей ошибкой, зря, что ушел. В последний раз мы общались с ним лет пять назад, когда я был на "Олд Траффорд" - мы виделись с ним в ложе, я тогда подарил ему свою книгу, подписал ее", - сказал Канчельскис.

"До последнего он ходил на матчи, но он этим и жил. Он чемпион мира, такую трагедию пережил в 1958 году (большая часть игроков "Манчестер Юнайтед" 6 февраля 1958 года погибла в результате авиакатастрофы - прим. ТАСС) и остался в здравом уме - не каждому было дано. Многие футболисты после этого сломались в чисто психологическом плане, но он молодец. Думаю, что его в этом плане супруга очень сильно поддерживала. Он был в здравом уме, подтянутым, добрым и отзывчивым, и я хотел бы выразить его родным свои соболезнования. Это был светлый и замечательный человек", - добавил он.

Канчельскис сейчас является гендиректором казахстанского "Тобола". "Сейчас работаю в Казахстане, у нас игры и финал кубка на носу. Думаю, сейчас узнаем, когда будут похороны, и, если будет возможность, я бы обязательно прилетел", - отметил он.