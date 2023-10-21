Джефф Хёрст заявил, что футбол никогда не забудет имя Бобби Чарльтона

Чарльтон скончался в возрасте 86 лет

ТАСС, 21 октября. Футбольное сообщество никогда не забудет имя бывшего капитана английского "Манчестер Югнайтед" Бобби Чарльтона. Такое мнение высказал победивший вместе с Чарльтоном на чемпионате мира 1966 года по футболу в составе сборной Англии Джефф Хёрст на своей странице в X (ранее - Twitter).

В субботу Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

"Очень печальные новости, скончался один из настоящих великих людей - сэр Бобби Чарльтон. Мы никогда не забудем его, как и весь футбол. Замечательный коллега и друг, его будет очень не хватать всей стране, помимо спорта. Соболезнования его семье и друзьям", - написал Хёрст.

В 1966 году сборная Англии единственный раз в своей истории стала чемпионом мира. Чарльтон стал 18-м футболистом из той команды, ушедшим из жизни. На данный момент из того чемпионского состава в живых осталось четыре человека: Джордж Истхэм, Иан Каллаган, Терри Пейн и Хёрст.