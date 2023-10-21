В ФИФА и УЕФА опечалены новостью о смерти чемпиона мира 1966 года Бобби Чарльтона

Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и полузащитник сборной Англии Бобби Чарльтон был человеком, влияние на игру которого охватило несколько поколений. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

"От имени ФИФА и всей футбольной семьи во всем мире я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям сэра Бобби Чарльтона, - сказал Инфантино. - Мы оплакиваем потерю одного из футболистов сборной Англии, выигравшей чемпионат мира по футболу 1966 года, и легенды футбола, чье влияние на игру охватило несколько поколений. Наши мысли и молитвы со всеми, кто был ему близок, с его бывшими товарищами по команде, Футбольной ассоциацией Англии и "Манчестер Юнайтед". Покойся с миром".

"От имени всего европейского футбольного сообщества мы глубоко сожалеем о кончине сэра Бобби Чарльтона, одного из настоящих величайших игроков футбола. Покойся с миром, сэр Бобби", - заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошел Уэйн Руни. По ходу карьеры Чарльтон также защищал цвета английского "Престона", ирландского "Уотерфорда", австралийских клубов "Ньюкасл КБ Юнайтед", "Перт" и "Блэктаун Сити". Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году.

За сборную Англии Чарльтон провел 106 матчей и забил 49 голов. Вместе с национальной командой Чарльтон стал чемпионом мира 1966 года и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.