Чесноков назвал фантастикой попадание Звонаревой на Итоговый турнир WTA

В воскресенье российская теннисистка и немка Лаура Зигемунд стали победительницами соревнований в Китае и последними квалифицировались на Итоговый турнир в парном разряде

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Попадание россиянки Веры Звонаревой на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде является фантастическим и заслуженным результатом. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее в воскресенье Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд одержали победу на соревнованиях в китайском Наньчане, тем самым обеспечив себе попадание на Итоговый турнир WTA в парном разряде.

"Это фантастика, что она попала на Итоговый турнир. В 39 лет Звонарева сохранила энтузиазм и стремление доказывать, что она достойна занимать самые высокие места. В этом году они с Зигемунд выиграли несколько турниров, попали в финал Открытого чемпионата США, так что их попадание на Итоговый турнир абсолютно заслуженно", - сказал Чесноков.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. Звонарева будет на нем единственной представительницей России. В прошлом году победительницами Итогового турнира в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.