Фигуристы Бойкова и Козловский считают, что заслужили низкие баллы за короткую программу

В время проката на этапе Гран-при России партнерша упала при исполнении прыжка

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заслужили низкие баллы за выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Красноярске. Такое мнение спортсмены высказали журналистам.

Фигуристы лидируют после короткой программы, набрав 74,52 балла. Во время проката Бойкова упала при исполнении прыжка.

"Баллы не наши, это не наш уровень. Даже не стоит начинать эту тему. Они очень маленькие, но они все по делу", - сказал Козловский после проката.

"Выступили не очень, хотя готовы были, - отметил Козловский. - Не могу пока найти причинно-следственных связей, Саша была заряжена, я в себе чувствовал силы, но, видимо, слишком перестарались с внутренним настроем. Думаю, в ближайшем будущем, как минимиум завтра, все будет хорошо".

Произвольную программу спортсмены покажут в воскресенье.