Максименко: "Спартаку" было тяжело показывать свою игру в матче с "Факелом" из-за поля

Красно-белые уступили со счетом 0:2

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" было сложно показывать свою игру в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" из-за состояния поля, однако это не может быть оправданием поражения. Такое мнение журналистам высказал вратарь "Спартака" Александр Максименко.

В субботу "Спартак" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок.

"Удача где-то была не на нашей стороне, тяжело судить по горячим следам, - сказал Максименко. - Если они выиграли, значит, были сильнее. Поле давало равные условия. Тяжело было, скользко, но это не оправдание поражения".

"Дождь - спартаковская погода? Дождь был, поля не было. В том году поле было плюс-минус целое, если мне память не изменяет. Сложно было играть в наш футбол, перестраивались, играли длинными мячами, не повезло где-то, где-то "Факел" сильнее. Счет на табло", - добавил вратарь "Спартака".

Также Максименко рассказал о целях команды и конкуренции во вратарской линии. "Хотим выиграть в каждой игре, по этому пути будем следовать, - отметил он. - Конкуренция есть, как я еще могу ее оценить. Есть и все, надо тренироваться и играть".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре красно-белые 5 ноября в гостях сыграют с московским "Локомотивом".