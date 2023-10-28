28 октября, 12:59
Футбол в России

Футболисты "Факела" обыграли "Спартак" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле со счетом 2:0 обыграл московский "Спартак" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 11 609 зрителей.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Марков (70-я минута, с пенальти) и Максим Максимов (84). На 70-й минуте был удален защитник "Спартака" Срджан Бабич.

"Спартак" обыгрывал "Факел" в предыдущих шести встречах. С момента возвращения воронежцев в высший дивизион команды встречались четыре раза - дважды в чемпионате (4:1 и 3:2) и дважды в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0 и 2:1). До сегодняшнего дня единственная победа "Факела" над "Спартаком" датировалась 5 августа 2000 года.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков в 13 матчах. "Факел" идет 11-м с 15 очками после 13 встреч. В следующем туре "Спартак" 5 ноября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Факел" днем ранее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".

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3

23

25

12

13

3

"Крылья Советов"

12

6

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3

21

26

17

9

4

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

5

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

11

"Факел"

13

4

3

6

15

11

15

-4

12

"Ростов"

12

3

4

5

13

20

24

-4

13

"Ахмат"

12

3

3

6

12

12

15

-3

14

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

15

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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