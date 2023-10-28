Футболисты "Факела" обыграли "Спартак" в матче РПЛ

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле со счетом 2:0 обыграл московский "Спартак" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 11 609 зрителей.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Марков (70-я минута, с пенальти) и Максим Максимов (84). На 70-й минуте был удален защитник "Спартака" Срджан Бабич.
"Спартак" обыгрывал "Факел" в предыдущих шести встречах. С момента возвращения воронежцев в высший дивизион команды встречались четыре раза - дважды в чемпионате (4:1 и 3:2) и дважды в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0 и 2:1). До сегодняшнего дня единственная победа "Факела" над "Спартаком" датировалась 5 августа 2000 года.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков в 13 матчах. "Факел" идет 11-м с 15 очками после 13 встреч. В следующем туре "Спартак" 5 ноября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Факел" днем ранее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
12
7
2
3
23
25
12
13
3
"Крылья Советов"
12
6
3
3
21
26
17
9
4
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
5
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
11
"Факел"
13
4
3
6
15
11
15
-4
12
"Ростов"
12
3
4
5
13
20
24
-4
13
"Ахмат"
12
3
3
6
12
12
15
-3
14
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
15
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6