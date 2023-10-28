Футболисты "Факела" обыграли "Спартак" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле со счетом 2:0 обыграл московский "Спартак" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в присутствии 11 609 зрителей.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Марков (70-я минута, с пенальти) и Максим Максимов (84). На 70-й минуте был удален защитник "Спартака" Срджан Бабич.

"Спартак" обыгрывал "Факел" в предыдущих шести встречах. С момента возвращения воронежцев в высший дивизион команды встречались четыре раза - дважды в чемпионате (4:1 и 3:2) и дважды в "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0 и 2:1). До сегодняшнего дня единственная победа "Факела" над "Спартаком" датировалась 5 августа 2000 года.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков в 13 матчах. "Факел" идет 11-м с 15 очками после 13 встреч. В следующем туре "Спартак" 5 ноября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Факел" днем ранее в гостях встретится с грозненским "Ахматом".