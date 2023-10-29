29 октября, 16:43
Фигурное катание

Тарасова считает, что у фигуристов Степановой и Букина нет конкурентов в России

Танцоры выиграли этап Гран-при России в Красноярске

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин являются сильнейшим дуэтом в танцах на льду в России, у них нет конкурентов в стране. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В воскресенье Степанова и Букин стали победителями этапа Гран-при России в Красноярске.

"Я рада, что они вернулись на соревнования. Их победа абсолютно ожидаемая и заслуженная, на сегодняшний день это наша лучшая танцевальная пара, у них просто нет конкурентов. Мне понравилась их программа и прокат", - сказала Тарасова.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020). 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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