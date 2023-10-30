Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации был отстранен на три года

МАДРИД, 30 октября. /ТАСС/. Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подаст апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить его от футбольной деятельности на три года.

"Я объявляю, что собираюсь подать апелляцию", - говорится в заявлении Рубиалеса, распространенном в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Решение ФИФА было обусловлено событиями, "произошедшими во время финала чемпионата мира среди женщин в августе 2023 года".

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на футболистку Дженнифер Эрмосо и поцеловал ее в губы. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.