Защитник "Нефтехимика" рассказал о сложностях игры против ведущей тройки "Спартака"

По мнению Лукаша Клока, Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов создают трудности соперникам своей подвижностью

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки московского "Спартака" Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов, составляющие самую результативную тройку текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отличаются своей подвижностью и универсальностью, поэтому против них очень трудно играть. Такое мнение ТАСС высказал чешский защитник нижнекамского "Нефтехимика" Лукаш Клок.

"Спартак" во вторник обыграл "Нефтехимик" со счетом 6:1. Лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата Голдобин стал автором второго в сезоне хет-трика, а также, забросив 20-ю шайбу, установил личный снайперский рекорд. В пятерке лучших бомбардиров также находится Порядин, Морозов занимает второе место в списке лучших ассистентов.

"Они любят менять позиции, и тут неважно, защитник ли ты или нападающий. Они много меняются в зонах, много создают, и иногда думаешь, кто кого из нас должен брать, - сказал Клок. - Они играют много с шайбой, и даже при игре "пять на пять" у них много работы. Мы старались прессинговать их и благодаря этому создавали ряд шансов. Это должно быть для нас путем, как играть с ними в следующий раз".

"У нас было немало шансов сегодня, но мы не забили, особенно когда действовали "пять на три". Нам не везло: шайба скакала, а их игрок выскочил со скамейки штрафников и у него получился практически буллит. Против этого звена мы должны были сыграть умно, сильнее в плане "физики", чем так, как у нас получилось сегодня. Через неделю нам снова предстоит игра со "Спартаком", и нам нужно поменять что-то в игре, особенно в физическом плане", - добавил защитник.

Клок играл в "Нефтехимике" в сезоне-2021/22 вместе с Порядиным. "Он отлично катается, быстрый парень, у него хорошие руки и хороший бросок. В Нижнекамске ему приходилось играть в меньшинстве, в "Спартаке" же другие игроки, и он может сконцентрироваться на атаке. Против него тяжело играть, и я немного знаю, что он может сделать на льду при обыгрыше "один в один", и это помогало мне. Я реально счастлив за него, что он сделал такой хороший шаг в своей карьере", - рассказал чех.

В следующий раз соперники сыграют друг с другом в Нижнекамске 9 ноября.