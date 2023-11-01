Следствие назвало причину смерти Бобби Чарльтона

Старший коронер Чешира Жаклин Девониш констатировала, что смерть Чарльтона стала результатом несчастного случая

ТАСС, 1 ноября. Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер из-за повреждения ребер и легких, полученных после удара грудью о подоконник. Об этом со ссылкой на следствие сообщила вещательная корпорация BBC.

Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

Старший коронер Чешира Жаклин Девониш констатировала, что смерть Чарльтона стала результатом несчастного случая. Сотрудники дома престарелых, где жил Чарльтон, сообщили, что он потерял равновесие, вставая со стула, после чего ударился грудью о подоконник и, предположительно, о батарею.

Медицинский персонал изучил тело Чарльтона внешне и не нашел видимых повреждений, однако после проведения рентгена грудной клетки выяснилось, что у бывшего футболиста были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония. В сентябре англичанин перенес коронавирус, что также ослабило его иммунитет. После этого было решено назначить Чарльтону паллиативное лечение. Коронер назвала причиной смерти травму легких, падение и деменцию.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошел Уэйн Руни. По ходу карьеры Чарльтон также защищал цвета английского "Престона", ирландского "Уотерфорда", австралийских клубов "Ньюкасл КБ Юнайтед", "Перт" и "Блэктаун Сити". Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году.

За сборную Англии Чарльтон провел 106 матчей и забил 49 голов. Вместе с национальной командой Чарльтон стал чемпионом мира 1966 года и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.