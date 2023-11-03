Бестемьянова: Белоусова и Протопопов очень много сделали для фигурного катания

О смерти Протопопова стало известно в пятницу, Белоусова скончалась в 2017 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, столько для этого вида спорта не сделал больше никто. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

О смерти Протопопова, которому был 91 год, стало известно в пятницу. Белоусова скончалась в 2017 году.

"Они вообще были моими кумирами, я начинала кататься, потому что обожала их, видя, как они катались и взаимодействовали на льду. Они, конечно, были потрясающими фигуристами, легендарными людьми, беззаветно преданными фигурному катанию. Они столько сделали для нашего вида спорта, сколько никто не сделал", - сказала Бестемьянова.

"Они были новаторами, придумывали новые элементы. Это огромная потеря, хотя, конечно, было все закономерно - им было уже очень много лет, и катались до последнего вздоха. Когда Милы не стало, он один пытался делать номера, посвященные ей. Очень жаль, ушла целая эпоха", - добавила она.