Янчук считает, что в матче Рублева и Джоковича на "Мастерсе" в Париже нет явного фаворита

По мнению тренера, серб пока не набрал оптимальную форму

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович имеют приблизительно равные шансы на победу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

На пути в полуфинал Джокович победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, нидерландца Таллона Грикспура и победителя прошлого парижского турнира датчанина Хольгера Руне. Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку, нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа и австралийца Алекса де Минаура.

"У меня хорошие ожидания от игры, я думаю, что Андрею пора уже обыгрывать ведущих игроков. У него очень сильный удар справа, подача - в этом он превосходит Джоковича. Но у Джоковича колоссальный опыт и разнообразие ударов, он может обмануть Рублева. Андрею главное не давать фору, не отпускать Джоковича с самого начала, тем более что серб пока не набрал оптимальную форму. Я думаю, шансы на победу 50 на 50, но у Джоковича может быть небольшое преимущество", - сказал Янчук.

Рублев и Джокович ранее встречались пять раз. На Итоговых турнирах ATP Джокович дважды побеждал, не отдав ни одного сета. В текущем сезоне теннисисты играли на Открытом чемпионате Австралии (6:1, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича) и Уимблдоне (4:6, 6:1, 6:4, 6:3 - также в пользу серба). Единственную победу над лидером мирового рейтинга Рублев одержал в финале турнира в сербском Белграде в 2022 году - 2:6, 7:6 (7:4), 6:0.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).