Хоккеист "Торпедо" Артамонов выбыл на неопределенный срок

17-летний нападающий получил травму в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Спартаком" и выбыл на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:3. Артамонов провел на льду 4 минуты и 42 секунды.

"Артамонов выбыл. На какой срок, не скажу точно. Я сейчас его отпустил домой, на выезде он нам не поможет. Думаю, завтра будет более точный вердикт по его травме", - сказал Ларионов.

Артамонову 17 лет. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 9 результативных передач.