Геркус считает удивительным исход матча между "Локомотивом" и "Спартаком"

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Результат матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" является удивительным. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Локомотив" с 38-й минуты играл в большинстве из-за удаления Даниила Хлусевича. На 53-й минуте счет открыл игрок "Спартака" Антон Зиньковский, спустя 11 минут ответный мяч забил Артем Дзюба.

"Дзюба забил гол, вы же видели, что он еще мог сделать. Второй тайм вообще был интересный. Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что "Локомотив" должен был выиграть", - сказал Геркус.

"Наиграл ли "Локомотив" на победу? Вы же видели, нет, судя по всему, "Спартак" атаковал и мог выиграть. Честно говоря, удивительный результат", - добавил он.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Локомотив" с тем же количеством очком располагается на шестой строчке. В следующем туре "Локомотив" 11 ноября примет грозненский "Ахмат", "Спартак" 12 ноября на своем поле сыграет с "Ростовом".