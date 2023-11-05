"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14 523 зрителей.
В составе "Спартака" мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У "Локомотива" отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок "Спартака" Даниил Хлусевич.
Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота "Спартака". Форвард - воспитанник красно-белых, в России он также играл за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит".
В составе "Спартака" полный матч провел Квинси Промес, пропустивший из-за повреждения последние игры чемпионата и кубка страны. Нидерландский форвард сделал голевую передачу.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Локомотив" с 21 очком располагается на 6-й строчке. В следующем туре "Локомотив" 11 ноября примет грозненский "Ахмат". "Спартак" 12 ноября на своем поле сыграет с "Ростовом".
1
"Краснодар"
14
9
4
1
31
23
9
14
2
"Зенит"
14
9
2
3
29
29
13
16
3
ЦСКА
14
6
6
2
24
26
19
7
4
"Крылья Советов"
14
6
4
4
22
28
20
8
5
"Спартак"
14
6
3
5
21
19
21
-2
6
"Локомотив"
14
5
6
3
21
19
18
1
7
"Динамо"
13
5
6
2
21
19
16
3
8
"Пари НН"
14
6
2
6
20
14
14
0
9
"Факел"
14
5
3
6
18
13
16
-3
10
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
11
"Урал"
13
4
4
5
16
14
20
-6
12
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
13
"Ахмат"
14
3
3
8
12
14
19
-5
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
14
3
2
9
11
12
21
-9
16
"Сочи"
13
3
0
10
9
13
20
-7