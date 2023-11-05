5 ноября, 18:26,
обновлено 5 ноября, 18:48
Футбол в России

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14 523 зрителей.

В составе "Спартака" мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У "Локомотива" отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок "Спартака" Даниил Хлусевич.

Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота "Спартака". Форвард - воспитанник красно-белых, в России он также играл за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит".

В составе "Спартака" полный матч провел Квинси Промес, пропустивший из-за повреждения последние игры чемпионата и кубка страны. Нидерландский форвард сделал голевую передачу.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Локомотив" с 21 очком располагается на 6-й строчке. В следующем туре "Локомотив" 11 ноября примет грозненский "Ахмат". "Спартак" 12 ноября на своем поле сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

14

9

4

1

31

23

9

14

2

"Зенит"

14

9

2

3

29

29

13

16

3

ЦСКА

14

6

6

2

24

26

19

7

4

"Крылья Советов"

14

6

4

4

22

28

20

8

5

"Спартак"

14

6

3

5

21

19

21

-2

6

"Локомотив"

14

5

6

3

21

19

18

1

7

"Динамо"

13

5

6

2

21

19

16

3

8

"Пари НН"

14

6

2

6

20

14

14

0

9

"Факел"

14

5

3

6

18

13

16

-3

10

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

11

"Урал"

13

4

4

5

16

14

20

-6

12

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

13

"Ахмат"

14

3

3

8

12

14

19

-5

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

14

3

2

9

11

12

21

-9

16

"Сочи"

13

3

0

10

9

13

20

-7

  

Теги:
Российский футбол
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