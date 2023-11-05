"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14 523 зрителей.

В составе "Спартака" мяч забил Антон Зиньковский (53-я минута). У "Локомотива" отличился Артем Дзюба (64). На 38-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил игрок "Спартака" Даниил Хлусевич.

Дзюба забил 160-й гол в чемпионатах России. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота "Спартака". Форвард - воспитанник красно-белых, в России он также играл за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит".

В составе "Спартака" полный матч провел Квинси Промес, пропустивший из-за повреждения последние игры чемпионата и кубка страны. Нидерландский форвард сделал голевую передачу.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Локомотив" с 21 очком располагается на 6-й строчке. В следующем туре "Локомотив" 11 ноября примет грозненский "Ахмат". "Спартак" 12 ноября на своем поле сыграет с "Ростовом".