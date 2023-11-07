Канадский вратарь "Трактора" высказался о голе Кравцова в ворота ЦСКА с острого угла

Челябинская команда одержала победу со счетом 4:0

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В ситуации с голом нападающего челябинского "Трактора" Виталия Кравцова в ворота московского ЦСКА в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграло роль как мастерство игрока, так и везение. Такое мнение ТАСС высказал канадский вратарь "Трактора" Зак Фукале.

"Трактор" во вторник выиграл у действующих обладателей Кубка Гагарина со счетом 4:0. Кравцов открыл счет, поразив ворота Ивана Федотова с острого угла.

"Думаю, в этой ситуации смесь мастерства и везения. Такие вещи случаются иногда с вратарями. Виталий - отличный игрок, он нашел возможность для такого броска", - сказал Фукале.

"Никакого отдельного настроя на ЦСКА у меня не было - я настраивался на него так же, как и на каждую игру. Важно готовиться к матчам так же, как и всегда, и в этом плане я последователен. К концу игры я ощущал усталость, учитывая, что соперник находился в нашей зоне практически целый период. Было тяжело физически, но, думаю, мы сыграли хорошо. Оборона играла у нас плотно, и очень позитивно, что мы так здорово сыграли против такого большого клуба", - добавил голкипер.

28-летний Фукале провел в КХЛ второй матч без пропущенных голов. Первым его "сухим" матчем стала игра против тольяттинской "Лады" 25 сентября, в которой "Трактор" выиграл со счетом 1:0 в овертайме. Тольяттинский клуб сейчас является одним из лидеров Восточной конференции.

"Я не удивлен игре "Лады", так как эта команда очень старается, играет в напряженный хоккей. Тяжело выиграть у команды, которая имеет отличную оборону и работает так усердно", - подчеркнул канадец.