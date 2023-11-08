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Футбол в России

Отец футболиста и тренера Лесина назвал причину его смерти

Алексею Лесину было 30 лет

ТАСС, 8 ноября. Причиной смерти футболиста и тренера Алексея Лесина стала асфиксия. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил отец спортсмена Сергей Лесин.

Алексей Лесин умер на 31-м году жизни.

"Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря, - сказал Сергей Лесин. - Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой, потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение, туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел".

"Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря, может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли, даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило, следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью, там все должно быть видно", - добавил отец спортсмена.

Лесин выступал за "Чебоксары", чувашский "Химик-Август" и чебоксарское "Динамо". 

Теги:
Российский футбол
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