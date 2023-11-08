Умер футболист и тренер Алексей Лесин

Ему было 30 лет

ТАСС, 8 ноября. Футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин скончался на 31 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Причины смерти не сообщаются.

"Невосполнимая утрата. На 31 году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память", - говорится в сообщении.

Лесин выступал за "Чебоксары", чувашский "Химик-Август" и чебоксарское "Динамо".