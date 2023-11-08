Матыцин: оформившие налоговый вычет по спорту россияне получат около 637 млн рублей

Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги граждане могут получать с 2022 года

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Россияне, оформившие социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, смогут вернуть порядка 637 млн рублей за период с января 2022 года по сентябрь 2023 года. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы регулярно взаимодействуем с региональным органами, проводим консультации с ведомствами по тому, как работает вычет, приглашаем представителей Общероссийского народного фронта. Информация о получении вычета публикуется на сайте Минспорта и сайтах региональных министерств. За период с января 2022 года по сентябрь 2023 года через работодателей направлено 4 717 заявлений, напрямую от налогоплательщиков за январь-июль 2023 года поступило свыше 130 тыс. деклараций на сумму 3,9 млрд рублей. К концу октября 2023 года количество заявлений возросло до 178 тыс. Сумма израсходованных средств на физкультурно-оздоровительные услуги составила 5 млрд рублей, гражданам планируется вернуть средства порядка 637 млн рублей", - сказал Матыцин.

Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги граждане могут получать с 2022 года. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. Условия для включения - физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

"Вычет предоставляется на основании расходов, но в совокупности не больше 120 тыс. рублей с учетом всех социальных вычетов, с 1 января 2024 года эта сумма будет увеличена до 150 тыс. рублей. Таким образом, ежегодно наши граждане могут вернуть вычет порядка 15 600 рублей. Вычет можно получить через работодателя или через налоговую инспекцию, для упрощения процедуры внесены изменения в налоговый кодекс: разработан унифицированный документ, который подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные услуги, также сведения о расходах могут направлять напрямую организации и индивидуальные предприниматели", - отметил Матыцин.

Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы "организации сами знали об этой форме работы и сами граждане, которые активно занимаются спортом, тоже знали свои права". "Просто раскрутить надо это. Вычеты для этой сферы деятельности. Это может быть в принципе неплохая сумма, которая вернется к людям, которые занимаются спортом", - сказал президент РФ.