Федоров заявил, что проблемы ЦСКА в КХЛ не носят фундаментальный характер

Армейцы потерпели три поражения подряд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Игровые проблемы московского ЦСКА в сезоне-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не носят фундаментальный характер. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Хоккеисты ЦСКА, являющиеся действующими обладателями Кубка Гагарина, в четверг потерпели третье поражение подряд, уступив дома омскому "Авангарду" со счетом 4:6. До этого они проиграли тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4). Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей.

"Поражение не фатальное, мы настраиваемся на каждую игру. Пока не получается соблюдать баланс, - сказал Федоров. - В каких-то играх мы даем себе шанс, команда живет, дышит боевым духом. Она хочет, может, и единственный вопрос - когда. Терпение тренеров и команды никто не отменял. У нас есть технические проблемы, они не фундаментальные".

Федоров рассказал про настрой хоккеистов ЦСКА на игры.

"Мы понимаем, как команда себя чувствует, насколько игроки профессионально подходят к матчам, и тут вопросов нет. Да, в своей карьере такого пути я пока не проходил. Простые ошибки пока не дают двигаться вперед. Мы легко пропускаем, это факт, и пока это насущная проблема. Все стараются и все хотят, но пара вещей не получаются", - подчеркнул он.

В следующем матче ЦСКА 13 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".