ЦСКА проиграл "Авангарду" в матче КХЛ и потерпел третье поражение подряд

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:6 проиграл омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (15-я минута), Рид Буше (17, 24, 49), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33). У проигравших отличились Максим Мамин (17, 30), Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50). Буше стал восьмым игроком в истории КХЛ, который оформил дубль в меньшинстве.
Буше довел количество голов в нынешнем сезоне до 19, он занимает второе место в КХЛ по этому показателю, уступая только нападающему московского "Спартака" Николаю Голдобину, на счету которого 21 результативный бросок.
ЦСКА потерпел третье поражение подряд, до этого команда проиграла дома тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4). "Авангард" одержал пятую победу подряд. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей. "Авангард" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 37 очков по итогам 28 игр. В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский "Нефтехимик" 13 ноября, "Авангард" днем ранее сыграет дома с китайским "Куньлунь Ред Стар".
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил екатеринбургский "Автомобилист" (5:1), "Лада" на своем льду одолела казанский "Ак Барс" (3:2), минское "Динамо" при своих болельщиках победило "Сочи" (2:1), петербургский СКА в родных стенах справился с "Трактором" (4:3 после овертайма).
1
Спартак
29
19
1
0
0
2
7
106-76
42
2
Динамо М
28
15
4
1
1
1
6
88-61
42
3
Торпедо
28
15
2
0
1
1
9
84-65
36
4
Локомотив
27
15
1
0
1
1
9
69-56
34
5
ЦСКА
28
11
2
1
0
2
12
86-67
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
26
8
4
1
2
2
9
72-67
30
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
28
10
1
1
0
2
14
73-100
26
10
Куньлунь РС
32
3
2
4
2
3
18
65-110
23
11
Витязь
28
3
2
2
2
2
17
50-100
18
1
Лада
30
15
1
1
0
5
8
75-69
39
2
Металлург
29
14
2
1
2
2
8
91-79
38
3
Ак Барс
28
13
5
0
0
2
8
86-66
38
4
Авангард
28
11
5
1
0
3
8
80-77
37
5
Салават Юлаев
28
16
1
0
0
1
10
79-52
35
6
Трактор
28
11
4
1
0
2
10
73-60
34
7
Автомобилист
30
11
3
1
3
1
11
67-65
34
8
Нефтехимик
28
9
2
1
2
3
11
66-90
29
9
Сибирь
28
7
2
4
2
1
12
64-83
29
10
Амур
27
10
0
1
4
2
10
61-71
28
11
Барыс
29
4
1
3
2
5
14
67-92
23
12
Адмирал
25
4
2
1
2
2
14
55-76
18