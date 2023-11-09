9 ноября, 18:40,
обновлено 9 ноября, 19:06
КХЛ

ЦСКА проиграл "Авангарду" в матче КХЛ и потерпел третье поражение подряд

Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Александр Щербак/ ТАСС
Вратарь ЦСКА Иван Федотов
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омичей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:6 проиграл омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (15-я минута), Рид Буше (17, 24, 49), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33). У проигравших отличились Максим Мамин (17, 30), Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50). Буше стал восьмым игроком в истории КХЛ, который оформил дубль в меньшинстве.

Буше довел количество голов в нынешнем сезоне до 19, он занимает второе место в КХЛ по этому показателю, уступая только нападающему московского "Спартака" Николаю Голдобину, на счету которого 21 результативный бросок.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, до этого команда проиграла дома тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4). "Авангард" одержал пятую победу подряд. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей. "Авангард" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 37 очков по итогам 28 игр. В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский "Нефтехимик" 13 ноября, "Авангард" днем ранее сыграет дома с китайским "Куньлунь Ред Стар". 

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил екатеринбургский "Автомобилист" (5:1), "Лада" на своем льду одолела казанский "Ак Барс" (3:2), минское "Динамо" при своих болельщиках победило "Сочи" (2:1), петербургский СКА в родных стенах справился с "Трактором" (4:3 после овертайма). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

29

19

1

0

0

2

7

106-76

42

2

Динамо М

28

15

4

1

1

1

6

88-61

42

3

Торпедо

28

15

2

0

1

1

9

84-65

36

4

Локомотив

27

15

1

0

1

1

9

69-56

34

5

ЦСКА

28

11

2

1

0

2

12

86-67

30

6

Северсталь

26

11

0

2

2

2

9

88-75

30

7

Динамо Мн

26

8

4

1

2

2

9

72-67

30

8

СКА

26

12

0

1

0

0

13

73-61

26

9

Сочи

28

10

1

1

0

2

14

73-100

26

10

Куньлунь РС

32

3

2

4

2

3

18

65-110

23

11

Витязь

28

3

2

2

2

2

17

50-100

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

30

15

1

1

0

5

8

75-69

39

2

Металлург

29

14

2

1

2

2

8

91-79

38

3

Ак Барс

28

13

5

0

0

2

8

86-66

38

4

Авангард

28

11

5

1

0

3

8

80-77

37

5

Салават Юлаев

28

16

1

0

0

1

10

79-52

35

6

Трактор

28

11

4

1

0

2

10

73-60

34

7

Автомобилист

30

11

3

1

3

1

11

67-65

34

8

Нефтехимик

28

9

2

1

2

3

11

66-90

29

9

Сибирь

28

7

2

4

2

1

12

64-83

29

10

Амур

27

10

0

1

4

2

10

61-71

28

11

Барыс

29

4

1

3

2

5

14

67-92

23

12

Адмирал

25

4

2

1

2

2

14

55-76

18

  

Теги:
КХЛ
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