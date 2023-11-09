ЦСКА проиграл "Авангарду" в матче КХЛ и потерпел третье поражение подряд

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омичей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:6 проиграл омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (15-я минута), Рид Буше (17, 24, 49), Владимир Ткачев (26) и Райан Спунер (33). У проигравших отличились Максим Мамин (17, 30), Павел Карнаухов (49) и Даррен Диц (50). Буше стал восьмым игроком в истории КХЛ, который оформил дубль в меньшинстве.

Буше довел количество голов в нынешнем сезоне до 19, он занимает второе место в КХЛ по этому показателю, уступая только нападающему московского "Спартака" Николаю Голдобину, на счету которого 21 результативный бросок.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, до этого команда проиграла дома тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4). "Авангард" одержал пятую победу подряд. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей. "Авангард" располагается на четвертой позиции в Восточной конференции, набрав 37 очков по итогам 28 игр. В следующем матче ЦСКА примет нижнекамский "Нефтехимик" 13 ноября, "Авангард" днем ранее сыграет дома с китайским "Куньлунь Ред Стар".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома победил екатеринбургский "Автомобилист" (5:1), "Лада" на своем льду одолела казанский "Ак Барс" (3:2), минское "Динамо" при своих болельщиках победило "Сочи" (2:1), петербургский СКА в родных стенах справился с "Трактором" (4:3 после овертайма).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 29 19 1 0 0 2 7 106-76 42 2 Динамо М 28 15 4 1 1 1 6 88-61 42 3 Торпедо 28 15 2 0 1 1 9 84-65 36 4 Локомотив 27 15 1 0 1 1 9 69-56 34 5 ЦСКА 28 11 2 1 0 2 12 86-67 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 26 8 4 1 2 2 9 72-67 30 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 28 10 1 1 0 2 14 73-100 26 10 Куньлунь РС 32 3 2 4 2 3 18 65-110 23 11 Витязь 28 3 2 2 2 2 17 50-100 18