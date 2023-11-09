Вратарь "Карабаха" Лунев получил травму в матче Лиги Европы против "Байера"

Азербайджанская команда потерпела поражение со счетом 0:1

ТАСС, 9 ноября. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" со счетом 0:1 проиграл германскому "Байеру" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол на второй компенсированной ко второму тайму минуте с пенальти забил Виктор Бонифасе.

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев не смог завершить встречу. Голкипер был заменен на 85-й минуте из-за повреждения. В предыдущих трех матчах Лунев сохранил свои ворота в неприкосновенности в играх против норвежского "Мольде" (1:0) и шведского "Хеккена" (1:0), а также пропустил пять голов от "Байера" (1:5). Вратарь перешел в "Карабах" в августе, до этого он выступал за "Байер".

7 ноября был объявлен состав сборной России на товарищеский матч с командой Кубы. В список из 29 футболистов был включен Лунев.

По итогам четырех туров "Байер" возглавляет турнирную таблицу H, набрав 12 очков. "Карабах" располагается на второй позиции с 6 очками. В следующем туре "Байер" сыграет в гостях с "Хеккеном", "Карабах" встретится на выезде с "Мольде". Встречи пройдут 30 ноября.