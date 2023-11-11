10 ноября, 21:17
Фигурное катание

Фигуристка Валиева начнет сезон на четвертом этапе серии Гран-при в родной Казани

Камила Валиева. Александр Демьянчук/ ТАСС
Камила Валиева
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Короткие программы фигуристы представят 11 ноября, произвольные - 12 ноября.

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию "Идель-2023" стартует в Казани, в соревнованиях впервые в сезоне примет участие олимпийская чемпионка Камила Валиева. Соревновательная часть турнира завершится 12 ноября.

Несмотря на титул сильнейшей фигуристки предолимпийского сезона, реноме "уникума" фигурного катания и звание фаворита турнира, Валиевой в родном городе будет непросто. Серьезными соперницами для нее обещают стать ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева и воспитанница Софьи Федченко Алина Горбачева.

Для Муравьевой этап в Казани, как и для Валиевой, будет первым в сезоне, а вот Горбачева в этом сезоне уже выступала - на втором этапе в Омске она выиграла короткую программу, но после произвольной уступила еще одной воспитаннице команды Этери Тутберидзе Аделии Петросян. В контенте Горбачевой и Муравьевой в короткой программе заявлены тройные аксели. Валиева, ранее с успехом справлявшаяся с этим элементом, на этот раз решила ограничиться двойным. Но козырей у Валиевой немало, что она постарается продемонстрировать родной казанской публике, ведь не случайно, несмотря на все нынешние перипетии в жизни фигуристки, она настаивала на своем участии в этом Гран-при.

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CAS вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года

Соревнования стартуют 11 ноября, а 9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) провел очередные слушания по поводу допингового дела Валиевой. Они стартовали еще в конце сентября, но в связи с необходимостью подготовки дополнительной документации были отложены еще на месяц с лишним. Как стало известно вечером накануне выступления Валиевой, коллегия арбитров CAS вынесет решение по ее делу в январе 2024 года. 17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, но результат проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Безусловным фаворитом в мужском турнире станет действующий чемпион России Евгений Семененко. Хотя ученик Татьяны и Алексея Мишиных на этапе в Уфе и заставил дрогнуть сердца своих поклонников, уступив в короткой программе вернувшемуся на лед после перерыва Роману Савосину, в произвольной выдал такой прокат с четырьмя четверными прыжками, что ясно дал понять - своих позиций сдавать не планирует. Конкуренцию Семененко, который в новом сезоне исполняет произвольную программу под саундтрек из "Ромео и Джульетты", должны составить Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и другие российские мастера мужского одиночного катания.

Несмотря на титул олимпийских чемпионов командного турнира Пекина, спортивной паре Анастасии Мишиной и Александра Галлямова придется непросто отстаивать свое реноме в компании молодежи. Серебряные и бронзовые призеры этапа в Красноярске Елизавета Осокина и Максим Грицаенко, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, а также ярко дебютировавший там новый дуэт Таисии Собининой и Дениса Ходыкина не дадут расслабиться лидерам. Короткие программы фигуристы представят 11 ноября, произвольные - 12 ноября. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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