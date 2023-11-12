12 ноября, 14:08
Фигурное катание

Фигуристка Горбачева считает, что в ее прокатах на этапе Гран-при было много недочетов

Спортсменка на этапе в Казани заняла второе место

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа Гран-при России в Казани фигуристка Алина Горбачева считает, что в ее прокатах было много недочетов. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Горбачева по сумме короткой и произвольной программ набрала 219,02 балла. Первое место заняла Софья Муравьева (228,81 балла), третьей стала Дарья Садкова (214,54).

"Конечно, я безумно рада, что в этом году получилось выиграть две медали, причем обе серебряные. Я счастлива, но было много недочетов. Что на том этапе, что на этом. Было много косячков, но я рада, что заняла второе место, что лучше справилась с головой, чем на первом этапе", - отметила Горбачева.

"Тренер (Софья Федченко - прим. ТАСС) мне говорила - ее слова придают мне силы, помогают не сдаваться", - добавила фигуристка.

Горбачева гарантировала себе место в финале Гран-при России, ранее фигуристка стала второй на втором этапе серии в Омске. 

Теги:
Фигурное катание
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