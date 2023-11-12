Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу на Гран-при

Фигуристка заняла четвертое место на этапе в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Судьи четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию засчитали два падения в произвольной программе Камиле Валиевой. Об этом журналистам сообщил почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место на этапе Гран-при в Казани. Она набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе, 132,50 - в произвольной).

"Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75 балла. На результат протеста быть не может", - сказал Лакерник.

Первое место на четвертом этапе Гран-при России заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе - Алина Горбачева (219,02; 73,29 + 145,73), третье - Дарья Садкова (214,54; 73,15 + 141,39).