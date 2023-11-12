Лишние прыжки. Валиева осталась за пьедесталом этапа Гран-при в Казани

Олимпийская чемпионка впервые с сезона-2018/2019 не смогла попасть в тройку лучших, за исключением Олимпиады в Пекине

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине фигуристка Камила Валиева впервые с сезона-2018/2019 не смогла подняться на пьедестал почета, за исключением Олимпиады в Пекине, где она была четвертой в одиночном катании. Она стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка лидировала после исполнения короткой программы, однако в воскресенье в произвольной все изменилось после нескольких ошибок спортсменки, повлекших за собой столь непредсказуемый результат. В произвольной Валиева решила рискнуть с четверным прыжком, но он оказался недокрученным и завершился неудачным приземлением. За этим последовала секвенция из тройного флипа, двойного акселя, тройного риттбергера, тройного сальхова и секвенция из тройного лутца, тройного тулупа, двойного акселя. Однако по правилам в произвольной программе разрешена лишь одна.

В эффектной хореографической дорожке фигуристка села на лед в слайдинге, что судьями расценивается совершенно однозначно - падение.

В конце выступления Валиева уже основательно села на лед, пытаясь понять, что же вообще произошло. Но в ожидании оценок в "уголке слез и поцелуев" спортсменка уже улыбалась и даже смеялась. И только при оглашении результата улыбка у Валиевой снова испарилась.

Вопросы после ее выступления все же остались, но только не к оценкам. После соревнований женщин Александр Лакерник, входящий в состав судейской команды на Гран-при, пояснил журналистам: "При двух падениях в компонентах нельзя ставить выше 8,75". Отсюда и соответствующие баллы. Непонятно другое - откуда вдруг в кулуарах появились разговоры о протесте со стороны команды Этери Тутберидзе, ведь подаются они в случае математической ошибки или ошибки ввода - ни того, ни другого не произошло. Возможно, на мысль о протесте подтолкнули дебаты Тутберидзе с судейской бригадой у льда после женского турнира. Но, как стало известно ТАСС, речь шла именно об оценках и второй секвенции, но никак не о протесте.

Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 - в произвольной). Первое место заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе - Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), третье - Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15). Горбачева гарантировала себе место в финале Гран-при России, ранее фигуристка стала второй на втором этапе серии в Омске.

Опять досталось

Муравьева о своей победе узнала во время общения с журналистами и сначала даже не поверила в произошедшее. "Я думала войти в тройку, понравиться зрителям. У меня два старта здесь до этого было - оба плохие. Надеялась, что в этот раз меня Казань нормально встретит", - отметила Муравьева. Казань встретила хорошо.

Горбачева рада двум серебряным медалям этапов, которые ей уже обеспечили место в финале Гран-при, но пока отмечает, что в ее катании немало недочетов и "косячков". Садкова, которая тренируется в той же группе, что и Валиева, справедливо заметила: "Конечно, я оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум, - Камила не показала свой результат. Поэтому эмоций сначала вообще никаких не было". Как оказалось, Садкова уже успела переодеться, снять коньки, а о своей бронзе узнала от поздравившей ее с медалью Горбачевой.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова после турнира рассказала ТАСС, что результаты турнира совершенно справедливы, у нее вопрос к контенту спортсменки. "В сегодняшних оценках мне все понятно - Камила села на лед "пятой точкой", за что и получила дедакшн (снижение баллов - прим. ТАСС), - сказала Леонова. - Но у меня такой вопрос: почему на прокатах это не обговорили, ведь там было что-то похожее? Почему не сказали, что это может сыграть с ней злую шутку? Хотя, возможно, сегодня она просто неудачно сделала этот элемент. Все справедливо, и хореографическая последовательность пошла в минус".

Олимпийскую чемпионку в танцах на льду Наталью Бестемьянову результат в женском одиночном катании буквально потряс, произошедшее она назвала математическим просчетом фигуристки или ее тренеров. "Как можно прыгнуть лишние прыжки? В связи с этим вычли то, что она сделала, потом у нее есть украшение в программе, которое по правилам считается падением, - подчеркнула Бестемьянова. - А судьи отсудили как положено, по международным правилам, отсуди они иначе, их бы начали проклинать, в общем, опять ей досталось".

Сюрпризом проигрыш Валиевой стал и для заслуженного тренера России Инны Гончаренко. "Для меня стала неожиданной путаница с набором элементов. Это начало сезона, выводы должны быть сделаны. Камиле надо бороться за себя и свои результаты", - добавила она. При этом Гончаренко подчеркнула, что Валиева прекрасно выглядит, заметно похудела и прекрасно смотрелась в новой короткой программе.

Зрел, зрел и вызрел

Маленькой сенсацией в мужском одиночном турнире стала победа ученика Олега Татаурова Владислава Дикиджи. Спортсмен был более чем убедителен в короткой программе, не менее уверенно он исполнил и произвольную. На предолимпийском чемпионате России Дикиджи был только 11-м и вот наконец выстрелил. Причем этот эпитет принадлежит чемпиону России Евгению Семененко, который неожиданно для многих оказался на второй ступеньке пьедестала почета. Выступавший сразу вслед за Дикиджи ученик Татьяны и Алексея Мишина допустил ряд ошибок и падений.

Дикиджи, который в первый день сразу после проката исполнил победный мини-танец, повторил его и после произвольной, а потом еще и на бис после объявления оценок. "Кайфовать надо, показывать свои эмоции", - так он прокомментировал его для журналистов. Свой секрет успеха Дикиджи объяснил достаточно прямо - начал больше тренироваться и похудел на целых пять килограммов. Но вот о первом месте спортсмен совершенно не загадывал: "Когда работаешь, все получается. Но не думал, что настолько - я думал о тройке, первого места не ожидал".

По итогам двух программ Дикиджи набрал 287,40 балла, Семененко - 266,24, третьим стал Глеб Лутфуллин (257,63).

Семененко, несмотря ни на что, считает хорошим результатом серебро этапа. "Негативное послевкусие компенсируется вторым местом, - сказал Семененко. - Сегодня немного расстроюсь и дальше буду работать. Мне важен мой прокат, а на других не обращаешь внимания. У всех контент плюс-минус одинаковый, все зависит от чистоты. Сегодня я немного оступился, а выстрелить может каждый. Я еду катать свое, а дальше как будет", - отметил фигурист.

"Удивили ребята. Я давно знаю Дикиджи, с юниорского спорта за ним следила, - сказала Бестемьянова. - Но он никогда не был так стабилен - то сделает, то нет, но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость. У девочек все наоборот: как только наступает переломный момент, куда-то деваются силы и многозадачность. Дикиджи как будто зрел, зрел и вызрел".

Безупречные "мишки"

Безоговорочным победителем в парном катании стали олимпийские чемпионы Пекина в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов. К слову, именно их катание произвело в воскресенье самое яркое впечатление на Бестемьянову. "За весь день меня больше всех впечатлили Мишина и Галлямов, просто необыкновенно катались, сумасшедше, мастера", - подчеркнула она.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены, тренирующиеся в группе Тамары Москвиной, набрали 236,86 балла. В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла и показали результат выше своего же мирового рекорда, который был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46). Мировой рекорд не будет официально зарегистрирован, так как соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,00). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,87). Занимавшие седьмое место после короткой программы Карина Акопова и Никита Рахманин снялись с произвольной программы по медицинским показаниям.

После прокатов Мишина и Галлямов обсудили с журналистами отсутствие россиян на международных соревнованиях. "Конечно, не хватает российских пар, но появляются свои фавориты, поэтому тоже интересно", - сказала Мишина.

Следующий этап серии пройдет 18-19 ноября в Самаре.