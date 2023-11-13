13 ноября, 14:18
Фигурное катание

Энберт считает, что Тарасову и Морозова после окончания карьеры ждет интересная жизнь

Фигуристы, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, объявили о завершении карьеры в понедельник

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Серебряных призеров Олимпийских игр в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова после завершения карьеры ожидает много интересного в жизни. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт.

О своем решении Тарасова и Морозов объявили в понедельник.

"У ребят была очень долгая и, что самое главное, успешная карьера - они завоевали много медалей, стали чемпионами России, призерами чемпионатов Европы и мира, завоевали две медали двух Олимпиад. Это говорит о том, что они смогли пройти долгий путь в спорте - два олимпийских цикла в парном катании. И в один из них мы готовились вместе - это мои любимые спарринг-партнеры, с которыми мы готовились к Олимпиаде в Южной Корее", - сказал Энберт.

"Сейчас спорт высших достижений сложен и в эмоциональном плане, и в физическом. Женя с Володей дошли до определенного предела, но впереди у них много всего интересного. Стоит отметить их прекрасное выступление в шоу "Кармен" Ильи Авербуха. Они раскрылись в новых ролях, я с любопытством и радостью смотрел на их номера. Они продолжают радовать зрителя новыми образами, думаю, мы еще не раз увидим их на льду", - добавил он.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, в паре они выступали с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных (2022) соревнованиях, двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). 

Теги:
Фигурное катание
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