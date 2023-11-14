Полиция арестовала подозреваемого в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона

Американский нападающий скончался 28 октября в результате травмы, полученной после пореза шеи коньком

ТАСС, 14 ноября. Мужчина был арестован полицией по подозрению в непредумышленном убийстве американского нападающего британского хоккейного клуба "Ноттингем" Адама Джонсона. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

По данным полиции Южного Йоркшира, вскрытие подтвердило, что Джонсон умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый, чье имя не называется, был арестован во вторник и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

28 октября Джонсон получил порез в матче высшего дивизиона чемпионата Великобритании против "Шеффилда" в результате столкновения с канадским защитником Мэттом Петгрейвом. Хоккеисту оказали помощь на льду, позднее его перевезли в городскую больницу, где он скончался. Ему было 29 лет.

Джонсон не был задрафтован командой Национальной хоккейной лиги, но сыграл 13 матчей за "Питтсбург", отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Нападающий провел три сезона за фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон", а также играл за команды АХЛ "Онтарио" и "Лихай Вэлли". В Европе Джонсон представлял "Аугсбург" и "Мальмё". В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США). С 2023 года игрок выступал за "Ноттингем".