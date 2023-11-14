Жамнов считает, что хоккеистам "Спартака" не хватало злости по ходу игры с "Динамо"

Красно-белые одержали победу в овертайме

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Игрокам московского "Спартака" не хватало злости в первых двух периодах матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:3 в овертайме. "Спартак" трижды отыгрался по ходу встречи и перевел игру в овертайм менее чем за три минуты до конца третьего периода.

"Игра была вязкая, "Динамо" играет очень дисциплинированно, поэтому у ребят иногда нет того времени в зоне атаки, как с другим соперником. Не зря "Динамо" идет в лидерах. Первые два периода у нас не особо получились, в третьем периоде проявили характер. В такой игре нужно лезть на ворота, тут не дадут сделать лишний пас, поиграть в красивый хоккей, в первых двух периодах у нас не было злости, мы не лезли на ворота", - отметил Жамнов.

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов рассказал, что у него остались двоякие впечатления от игры. "С одной стороны, хорошо играли, с другой - пропускали такие голы, что диву даешься. В концовке "Спартак" хорошо играл, мы тоже хорошо играли, но "Спартак" был лучше. Установки отойти и играть в обороне никто не давал, "Спартак" владел инициативой, но особо ничего не создавал, поэтому вдвойне расстроен, что концовка такая получилась", - сказал Кудашов.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. "Динамо" располагается на второй позиции с 45 очками по итогам 30 игр, уступая красно-белым по дополнительным показателям. В следующем матче "Динамо" 16 ноября на выезде встретится с казанским "Ак Барсом", "Спартак" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".