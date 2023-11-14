"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 617 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (11-я и 61-я минуты), Егор Филин (17) и Дмитрий Вишневский (58). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (8), Андрей Миронов (14) и Павел Кудрявцев (24). Нападающий "Динамо" Никита Гусев не отметился результативными действиями и прервал серию из девяти матчей с очками. В последний раз форвард ушел со льда без набранных очков 18 октября в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" (3:2 после буллитов). После этой встречи Гусев набрал 15 (4+11) очков по системе "гол+пас".
Команды во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне. Ранее "Динамо" на своем льду обыграло "Спартак" со счетом 6:3, матч прошел 18 сентября.
"Спартак" благодаря победе возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. "Динамо" располагается на второй позиции Запада с 45 очками по итогам 30 игр, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Московские команды занимают первые два места в общей таблице регулярного чемпионата. В следующем матче "Динамо" встретится на выезде с казанским "Ак Барсом" 16 ноября. "Спартак" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде взял верх над минским "Динамо" (4:1), подмосковный "Витязь" в гостях одолел "Сочи" (3:1), "Ак Барс" дома уступил петербургскому СКА (2:4).
1
Спартак
31
19
2
0
1
2
7
113-83
45
2
Динамо М
30
16
4
1
1
2
6
93-66
45
3
Локомотив
29
17
1
0
1
1
9
74-58
38
4
Торпедо
31
16
2
0
1
1
11
91-73
38
5
СКА
29
14
1
1
0
0
13
85-68
32
6
ЦСКА
29
12
2
1
0
2
12
88-68
32
7
Динамо Мн
29
9
4
1
2
2
11
80-75
32
8
Северсталь
29
11
0
2
2
3
11
96-89
31
9
Сочи
31
10
1
1
0
2
17
78-112
26
10
Куньлунь РС
34
4
2
4
2
3
19
71-117
25
11
Витязь
31
6
2
2
2
2
17
61-106
24
1
Металлург
31
16
2
1
2
2
8
98-80
42
2
Лада
31
15
1
2
0
5
8
79-72
41
3
Авангард
30
12
6
1
0
3
8
91-85
41
4
Автомобилист
33
13
3
2
3
1
11
77-70
40
5
Ак Барс
30
13
5
0
0
2
10
88-73
38
6
Салават Юлаев
30
17
1
0
0
1
11
84-58
37
7
Трактор
30
11
4
1
0
3
11
79-68
35
8
Сибирь
30
8
2
4
2
1
13
69-86
31
9
Амур
29
11
0
1
4
2
11
67-77
30
10
Нефтехимик
30
9
2
1
2
3
13
69-96
29
11
Барыс
31
5
1
3
2
5
15
72-95
25
12
Адмирал
28
4
2
1
3
2
16
58-86
19