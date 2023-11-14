14 ноября, 18:50
КХЛ

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты "Спартака". Валерий Шарифулин/ ТАСС
Хоккеисты "Спартака"
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Красно-белые вновь возглавили турнирную таблицу КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 617 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (11-я и 61-я минуты), Егор Филин (17) и Дмитрий Вишневский (58). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (8), Андрей Миронов (14) и Павел Кудрявцев (24). Нападающий "Динамо" Никита Гусев не отметился результативными действиями и прервал серию из девяти матчей с очками. В последний раз форвард ушел со льда без набранных очков 18 октября в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" (3:2 после буллитов). После этой встречи Гусев набрал 15 (4+11) очков по системе "гол+пас".

Команды во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне. Ранее "Динамо" на своем льду обыграло "Спартак" со счетом 6:3, матч прошел 18 сентября.

"Спартак" благодаря победе возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. "Динамо" располагается на второй позиции Запада с 45 очками по итогам 30 игр, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Московские команды занимают первые два места в общей таблице регулярного чемпионата. В следующем матче "Динамо" встретится на выезде с казанским "Ак Барсом" 16 ноября. "Спартак" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде взял верх над минским "Динамо" (4:1), подмосковный "Витязь" в гостях одолел "Сочи" (3:1), "Ак Барс" дома уступил петербургскому СКА (2:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

31

19

2

0

1

2

7

113-83

45

2

Динамо М

30

16

4

1

1

2

6

93-66

45

3

Локомотив

29

17

1

0

1

1

9

74-58

38

4

Торпедо

31

16

2

0

1

1

11

91-73

38

5

СКА

29

14

1

1

0

0

13

85-68

32

6

ЦСКА

29

12

2

1

0

2

12

88-68

32

7

Динамо Мн

29

9

4

1

2

2

11

80-75

32

8

Северсталь

29

11

0

2

2

3

11

96-89

31

9

Сочи

31

10

1

1

0

2

17

78-112

26

10

Куньлунь РС

34

4

2

4

2

3

19

71-117

25

11

Витязь

31

6

2

2

2

2

17

61-106

24

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

31

16

2

1

2

2

8

98-80

42

2

Лада

31

15

1

2

0

5

8

79-72

41

3

Авангард

30

12

6

1

0

3

8

91-85

41

4

Автомобилист

33

13

3

2

3

1

11

77-70

40

5

Ак Барс

30

13

5

0

0

2

10

88-73

38

6

Салават Юлаев

30

17

1

0

0

1

11

84-58

37

7

Трактор

30

11

4

1

0

3

11

79-68

35

8

Сибирь

30

8

2

4

2

1

13

69-86

31

9

Амур

29

11

0

1

4

2

11

67-77

30

10

Нефтехимик

30

9

2

1

2

3

13

69-96

29

11

Барыс

31

5

1

3

2

5

15

72-95

25

12

Адмирал

28

4

2

1

3

2

16

58-86

19

  

Теги:
КХЛ
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