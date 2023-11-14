"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров регулярного чемпионата КХЛ

Красно-белые вновь возглавили турнирную таблицу КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичный "Спартак" обыграл московское "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 617 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (11-я и 61-я минуты), Егор Филин (17) и Дмитрий Вишневский (58). У проигравших отличились Дмитрий Рашевский (8), Андрей Миронов (14) и Павел Кудрявцев (24). Нападающий "Динамо" Никита Гусев не отметился результативными действиями и прервал серию из девяти матчей с очками. В последний раз форвард ушел со льда без набранных очков 18 октября в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" (3:2 после буллитов). После этой встречи Гусев набрал 15 (4+11) очков по системе "гол+пас".

Команды во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне. Ранее "Динамо" на своем льду обыграло "Спартак" со счетом 6:3, матч прошел 18 сентября.

"Спартак" благодаря победе возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 45 очков в 31 матче. "Динамо" располагается на второй позиции Запада с 45 очками по итогам 30 игр, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Московские команды занимают первые два места в общей таблице регулярного чемпионата. В следующем матче "Динамо" встретится на выезде с казанским "Ак Барсом" 16 ноября. "Спартак" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде взял верх над минским "Динамо" (4:1), подмосковный "Витязь" в гостях одолел "Сочи" (3:1), "Ак Барс" дома уступил петербургскому СКА (2:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 31 19 2 0 1 2 7 113-83 45 2 Динамо М 30 16 4 1 1 2 6 93-66 45 3 Локомотив 29 17 1 0 1 1 9 74-58 38 4 Торпедо 31 16 2 0 1 1 11 91-73 38 5 СКА 29 14 1 1 0 0 13 85-68 32 6 ЦСКА 29 12 2 1 0 2 12 88-68 32 7 Динамо Мн 29 9 4 1 2 2 11 80-75 32 8 Северсталь 29 11 0 2 2 3 11 96-89 31 9 Сочи 31 10 1 1 0 2 17 78-112 26 10 Куньлунь РС 34 4 2 4 2 3 19 71-117 25 11 Витязь 31 6 2 2 2 2 17 61-106 24