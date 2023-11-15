Матыцин назвал "Шелковый путь" знаковым событием в мире ралли-рейдов

В 2024 году гонка пройдет с 5 по 15 июля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ралли "Шелковый путь" за 15 лет стало знаковым событием, которое с нетерпением ждут зрители и участники. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба проекта.

"Шелковый путь" - одно из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий России, за 15 лет он стал по настоящему знаковым событием в мире ралли-рейдов, его с нетерпением ждут как участники, так и болельщики по всему миру. Идеология гонки включает и спорт, и путешествие, и изучение истории и традиций великих стран, по которым проходит маршрут "Шелкового пути". В 2024 году ралли "Шелковый путь" единым маршрутом вновь свяжет Запад и Восток и станет ареной сражения самых сильных и смелых. От имени Министерства спорта Российской Федерации желаю всем участникам захватывающей борьбы и увлекательных приключений, которые, уверен, надолго оставят след в их сердцах", - сказал Матыцин.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Маршрут гонки 2024 года пройдет по территории России, Китая и Монголии, ралли-рейд состоится с 5 по 15 июля.