Агапитов считает, что МОК под прикрытием красивых лозунгов извратил сущность спорта

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным организациям отказаться от участия в Играх дружбы в России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) нанес серьезный удар по многим видам спорта - интересы участников соревнований отходят на второй план в угоду финансовым интересам их организаторов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"В мире при ведущей роли МОК произошло превращение многих видов спорта в коммерцию под прикрытием красивых лозунгов, - считает Агапитов. - В то же время заинтересованные в развитии мирового спорта приветствовали бы организацию новых соревнований в той же России, которая обладает значительным опытом в этой сфере. За последние 15 лет наша страна принимала и успешно проводила множество значимых мероприятий, включая чемпионаты мира по футболу, плаванию, легкой атлетике, Универсиады и т.д. Всемирные игры дружбы в Москве, международные спортивные соревнования в странах БРИКС могут стать новыми центрами для мирового спортивного движения".

"Неоднократное нарушение олимпийских принципов вкупе с фактами коррупции в высшем спортивном руководстве международных организаций серьезно подорвали доверие спортивного сообщества и широкой общественности. Отсюда критика в адрес МОК, которая будет только нарастать. Можно говорить о том, что в многополярном мире формируется запрос на своего рода "спортивный суверенитет", когда страны и национальные сборные могут самостоятельно решать, в каких соревнованиях им участвовать", - добавил глава ФТАР.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут осенью 2024 года.

"Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы мне напомнил политику экс-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна, который монополизировал в своих интересах все решения по развитию тяжелой атлетики, - отметил Агапитов. - Против этой коррупционной системы в IWF мы боролись последние годы и добились в итоге того, что независимая комиссия канадского юриста Ричарда Макларена заявила о масштабной коррупции в международной федерации, а сам Аян ушел в отставку в апреле 2020 года. Теперь боремся с его преемниками - зятем Аяна Аттилой Адамфи, который также имеет поддержку МОК, и здесь мы тоже одерживаем победы. В сентябре мы выиграли суд в Спортивном арбитражном суде по нашему иску к IWF и ее вице-президенту Адамфи".

"Очень похожая ситуация происходит в Международной федерации бокса с экс-президентом организации У Цзин Го. По итогам расследования, проведенного независимой группой под руководством того же Макларена, были выявлены финансовые и организационные нарушения в федерации, а сам Го несет ответственность за судейские ошибки на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и отборочных соревнованиях, а также за коррупционную деятельность. Аян и Го являлись почетными членами МОК, и список погрязших в коррупции международных чиновников от спорта явно не ограничивается только ими. Поэтому деятельность МОК давно не соответствует заявленным целям и даже явно контрпродуктивна, а его директивы-рекомендации наносят вред спортивному движению", - заключил собеседник агентства.