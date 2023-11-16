16 ноября, 19:34
КХЛ

Ковальчук обсудит возможное возвращение с руководством "Спартака" после 18 ноября

Илья Ковальчук. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Илья Ковальчук
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Олимпийский чемпион является воспитанником красно-белых и ранее выступал за их основную команду

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук планирует поговорить с руководством и главным тренером московского "Спартака" Алексеем Жамновым о возможном возвращении в команду после текущей домашней серии команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Ковальчук сообщил журналистам.

"Пока мы даже не разговаривали. Я думаю, сейчас они сыграют эту [домашнюю] серию, и мы обязательно увидимся и с Олегом Леонидовичем [Усачевым] (председателем наблюдательного совета "Спартака" - прим. ТАСС), и с Алексеем Юрьевичем [Жамновым]", - сказал Ковальчук.

"Эта история [возможного возвращения в "Спартак"] была бы замечательной, но надо поговорить с главным тренером и руководителем клуба, чтобы это пошло на пользу. Сейчас команда на ходу, играет здорово и самое главное - их мнение. Если говорить с "Авангардом", там было все для меня понятно. Главное, не навредить и доставить удовольствие болельщикам", - добавил Ковальчук.

В четверг "Спартак" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" (6:2). Текущая домашняя серии красно-белых завершится 18 ноября матчем с тольяттинской "Ладой".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и с омским "Авангардом" (2021), его последним на сегодняшний день клубом. В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 году Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21. 

Теги:
КХЛКовальчук, Илья Валерьевич
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