"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 305 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (5-я минута), Александр Пашин (10), Ансель Галимов (23), Иван Морозов (51) и Максим Цыплаков (58, 60). У проигравших отличились Иван Дроздов (17), Динар Хафизуллин (39).
Для Голдобина заброшенная шайба стала 22-й в сезоне, он делит первое место с нападающим "Авангарда" Ридом Буше в списке лучших снайперов сезона. Также Голдобин повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее в составе красно-белых 22 шайбы за чемпионат забрасывали Штефан Ружичка (2011/12), Райан Стоа (2016/17) и Сергей Широков (2020/21).
"Спартак" лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 47 очками в 32 матчах. "Салават Юлаев" располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 37 очков после 31 игры. Столичная команда в следующем матче 18 ноября примет тольяттинскую "Ладу". "Салават Юлаев" в этот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде победил в овертайме новосибирскую "Сибирь" (3:2 ОТ), челябинский "Трактор" дома взял верх над казахстанским "Барысом" (2:0), ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:4). Петербургский СКА в гостях одолел череповецкую "Северсталь" (5:2), подмосковный "Витязь" выиграл в Минске у местного "Динамо" (2:1). "Сочи" дома победил "Ладу" после серии буллитов (5:4 Б) и прервал девятиматчевую серию поражений.
1
Спартак
32
20
2
0
1
2
7
119-85
47
2
Динамо М
31
16
4
1
1
2
7
94-70
45
3
Локомотив
30
18
1
0
1
1
9
79-62
40
4
Торпедо
31
16
2
0
1
1
11
91-73
38
5
СКА
30
15
1
1
0
0
13
90-70
34
6
ЦСКА
30
13
2
1
0
2
12
90-69
34
7
Динамо Мн
30
9
4
1
2
2
12
81-77
32
8
Северсталь
30
11
0
2
2
3
12
98-94
31
9
Сочи
32
10
1
2
0
2
17
83-116
28
10
Витязь
32
7
2
2
2
2
17
63-107
26
11
Куньлунь РС
35
4
2
4
2
3
20
75-122
25
1
Металлург
32
16
3
1
2
2
8
101-82
44
2
Лада
32
15
1
2
1
5
8
83-77
42
3
Авангард
30
12
6
1
0
3
8
91-85
41
4
Ак Барс
31
14
5
0
0
2
10
92-74
40
5
Автомобилист
33
13
3
2
3
1
11
77-70
40
6
Салават Юлаев
31
17
1
0
0
1
12
86-64
37
7
Трактор
31
12
4
1
0
3
11
81-68
37
8
Сибирь
31
8
2
4
2
2
13
71-89
32
9
Амур
30
11
0
1
4
2
12
68-79
30
10
Нефтехимик
30
9
2
1
2
3
13
69-96
29
11
Барыс
32
5
1
3
2
5
16
72-97
25
12
Адмирал
28
4
2
1
3
2
16
58-86
19