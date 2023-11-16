"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 305 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (5-я минута), Александр Пашин (10), Ансель Галимов (23), Иван Морозов (51) и Максим Цыплаков (58, 60). У проигравших отличились Иван Дроздов (17), Динар Хафизуллин (39).

Для Голдобина заброшенная шайба стала 22-й в сезоне, он делит первое место с нападающим "Авангарда" Ридом Буше в списке лучших снайперов сезона. Также Голдобин повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее в составе красно-белых 22 шайбы за чемпионат забрасывали Штефан Ружичка (2011/12), Райан Стоа (2016/17) и Сергей Широков (2020/21).

"Спартак" лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 47 очками в 32 матчах. "Салават Юлаев" располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 37 очков после 31 игры. Столичная команда в следующем матче 18 ноября примет тольяттинскую "Ладу". "Салават Юлаев" в этот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде победил в овертайме новосибирскую "Сибирь" (3:2 ОТ), челябинский "Трактор" дома взял верх над казахстанским "Барысом" (2:0), ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:4). Петербургский СКА в гостях одолел череповецкую "Северсталь" (5:2), подмосковный "Витязь" выиграл в Минске у местного "Динамо" (2:1). "Сочи" дома победил "Ладу" после серии буллитов (5:4 Б) и прервал девятиматчевую серию поражений.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 32 20 2 0 1 2 7 119-85 47 2 Динамо М 31 16 4 1 1 2 7 94-70 45 3 Локомотив 30 18 1 0 1 1 9 79-62 40 4 Торпедо 31 16 2 0 1 1 11 91-73 38 5 СКА 30 15 1 1 0 0 13 90-70 34 6 ЦСКА 30 13 2 1 0 2 12 90-69 34 7 Динамо Мн 30 9 4 1 2 2 12 81-77 32 8 Северсталь 30 11 0 2 2 3 12 98-94 31 9 Сочи 32 10 1 2 0 2 17 83-116 28 10 Витязь 32 7 2 2 2 2 17 63-107 26 11 Куньлунь РС 35 4 2 4 2 3 20 75-122 25