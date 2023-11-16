16 ноября, 18:49
КХЛ

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 305 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (5-я минута), Александр Пашин (10), Ансель Галимов (23), Иван Морозов (51) и Максим Цыплаков (58, 60). У проигравших отличились Иван Дроздов (17), Динар Хафизуллин (39).

Для Голдобина заброшенная шайба стала 22-й в сезоне, он делит первое место с нападающим "Авангарда" Ридом Буше в списке лучших снайперов сезона. Также Голдобин повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат. Ранее в составе красно-белых 22 шайбы за чемпионат забрасывали Штефан Ружичка (2011/12), Райан Стоа (2016/17) и Сергей Широков (2020/21).

"Спартак" лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 47 очками в 32 матчах. "Салават Юлаев" располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 37 очков после 31 игры. Столичная команда в следующем матче 18 ноября примет тольяттинскую "Ладу". "Салават Юлаев" в этот же день на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на выезде победил в овертайме новосибирскую "Сибирь" (3:2 ОТ), челябинский "Трактор" дома взял верх над казахстанским "Барысом" (2:0), ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:4). Петербургский СКА в гостях одолел череповецкую "Северсталь" (5:2), подмосковный "Витязь" выиграл в Минске у местного "Динамо" (2:1). "Сочи" дома победил "Ладу" после серии буллитов (5:4 Б) и прервал девятиматчевую серию поражений.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

32

20

2

0

1

2

7

119-85

47

2

Динамо М

31

16

4

1

1

2

7

94-70

45

3

Локомотив

30

18

1

0

1

1

9

79-62

40

4

Торпедо

31

16

2

0

1

1

11

91-73

38

5

СКА

30

15

1

1

0

0

13

90-70

34

6

ЦСКА

30

13

2

1

0

2

12

90-69

34

7

Динамо Мн

30

9

4

1

2

2

12

81-77

32

8

Северсталь

30

11

0

2

2

3

12

98-94

31

9

Сочи

32

10

1

2

0

2

17

83-116

28

10

Витязь

32

7

2

2

2

2

17

63-107

26

11

Куньлунь РС

35

4

2

4

2

3

20

75-122

25

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

32

16

3

1

2

2

8

101-82

44

2

Лада

32

15

1

2

1

5

8

83-77

42

3

Авангард

30

12

6

1

0

3

8

91-85

41

4

Ак Барс

31

14

5

0

0

2

10

92-74

40

5

Автомобилист

33

13

3

2

3

1

11

77-70

40

6

Салават Юлаев

31

17

1

0

0

1

12

86-64

37

7

Трактор

31

12

4

1

0

3

11

81-68

37

8

Сибирь

31

8

2

4

2

2

13

71-89

32

9

Амур

30

11

0

1

4

2

12

68-79

30

10

Нефтехимик

30

9

2

1

2

3

13

69-96

29

11

Барыс

32

5

1

3

2

5

16

72-97

25

12

Адмирал

28

4

2

1

3

2

16

58-86

19

  

Теги:
КХЛ
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