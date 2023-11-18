Янчук считает, что теннисиста Медведева нельзя упрекать за поражение от Синнера

Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP, где сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву не хватило сил в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против итальянца Янника Синнера, но он показывал хорошую игру, поэтому его нельзя упрекнуть за поражение. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале он сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

"Мне кажется, Медведеву не хватило сил, в этой встрече он показал, что у него неидеальное здоровье. Противник моложе, что не могло не сказаться, к тому же Синнер играет у себя дома, и играет он очень неплохо. К Даниилу не может быть никаких упреков, была хорошая содержательная игра, просто не его день, не его час", - сказал Янчук.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).