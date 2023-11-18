Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

В финале итальянец встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом

ТАСС, 18 ноября. Россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале итальянец сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который состоится позднее в субботу.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Синнеру 22 года, он является четвертой ракеткой мира. В активе итальянца 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).