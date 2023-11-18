18 ноября, 17:13
Итоговый турнир ATP

Тарпищев: проблемы с подачей стали главным фактором поражения Медведева от Синнера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Итальянец 19 ноября сыграет в финале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблемы с подачей стали главным фактором поражения россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против итальянца Янника Синнера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале он сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

"Синннер не то чтобы лучше подавал, но ровнее. И проще подачу разыгрывал. Медведев же подавал неровно, и эти нюансы решили ход матча. Зацепки на успех у Дани были, но проблемы с подачей решили полуфинал не в его пользу. Плюс Синнер играл у себя дома, это тоже сыграло. Но в целом Медведев выступил нормально на турнире", - сказал Тарпищев.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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