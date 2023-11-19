Фигуристы Хавронина и Нарижный рады, что смогли раскрепоститься на этапе Гран-при в Самаре

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, заняли на турнире в Самаре второе место

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, считают, что они стали более раскрепощенными и спокойными на этапе Гран-при России в Самаре. Об этом они рассказали после выступления журналистам.

Спортсмены заняли итоговое второе место, уступив Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

"На этом этапе каталось намного спокойнее, и прокат был более эмоциональный по сравнению с первым этапом в Уфе. Еще нужно время, чтобы лучше скататься. Работы много, мы делаем то, что в наших силах", - рассказала Хавронина.

"Наше катание было раскрепощеннее, чем в прошлый раз раз, - отметил Нарижный. - Мы видоизменили блок, поменяли дорожку, хотели сделать ее более напористой. Старались дать больше экспрессии, чтобы это было монолитнее с музыкой".

Шестой этап Гран-при России пройдет в Москве 25-26 ноября.