19 ноября, 15:35
Фигурное катание

Фигуристы Хавронина и Нарижный рады, что смогли раскрепоститься на этапе Гран-при в Самаре

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, заняли на турнире в Самаре второе место

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, считают, что они стали более раскрепощенными и спокойными на этапе Гран-при России в Самаре. Об этом они рассказали после выступления журналистам.

Спортсмены заняли итоговое второе место, уступив Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

"На этом этапе каталось намного спокойнее, и прокат был более эмоциональный по сравнению с первым этапом в Уфе. Еще нужно время, чтобы лучше скататься. Работы много, мы делаем то, что в наших силах", - рассказала Хавронина.

"Наше катание было раскрепощеннее, чем в прошлый раз раз, - отметил Нарижный. - Мы видоизменили блок, поменяли дорожку, хотели сделать ее более напористой. Старались дать больше экспрессии, чтобы это было монолитнее с музыкой".

Шестой этап Гран-при России пройдет в Москве 25-26 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация