Александр Медведев сравнил победу футболисток "Зенита" над ЦСКА с укрощением коней

Петербургская команда во второй раз подряд стала чемпионом России

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев сравнил победу женской команды из Санкт-Петербурга над московским ЦСКА в решающем матче чемпионата России с укрощением коней. Об этом Медведев рассказал журналистам.

24 ноября женская команда "Зенита" во второй раз подряд стала чемпионом России. Футболистки петербургского клуба со счетом 2:1 в решающем матче последнего тура обыграли ЦСКА.

"Очень интересный матч, напряженный, ЦСКА очень здорово начал, имел моменты, дважды попал в перекладину, не давал головы поднять, у нас плохо держался мяч. Но выдержали, не пропустили, а во втором тайме блестящими атакующими комбинациями два красивейших гола забили, был третий, но там рука. Справедливости ради ЦСКА забил, внес интригу, было вновь все на волоске, потому что мы помним, как забивают два-три мяча на волоске. Во втором тайме Зенит был сильнее и заслуженно победил", - отметил Медведев.

"Да, погода повлияла, зимняя погода, неидеальное поле, хотя его приводили в порядок, но снег, к счастью, пошел уже после финального свистка - в честь победы. У нас клуб включает в себя разнообразные команды, это футбольный клуб "Зенит", женская команда, гандбол, баскетбол, будем доказывать, Санкт-Петербург - это спортивная столица России. Можем сегодня сказать, что коней укротили", - добавил он.

Медведев считает, что футболистки "Зенита" могут выиграть пять чемпионств подряд. "Почему бы и нет, мы на этом пути. Два шага сделано, осталось еще три, следующий самый важный", - заключил председатель правления "Зенита".