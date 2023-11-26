Петржела считает, что "Зенит" выиграет РПЛ после осечки "Краснодара"

"Краснодар" уступил лидерство "Зениту", проиграв в воскресенье "Уралу"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" станет чемпионом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) после осечки "Краснодара" в матче 16-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом" и упущенного первого места в таблице. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.

26 ноября "Краснодар" на выезде уступил "Уралу" со счетом 1:3.

"Я говорил, что "Зенит" станет чемпионом еще тогда, когда "Краснодар" лидировал в таблице, - сказал Петржела. - У "Зенита" самая сильная команда по составу игроков в России. Также "Зенит" является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем".

Из-за поражения "Краснодар" не смог вернуться на первое место в турнирной таблице РПЛ, команда занимает второе место с 32 очками. Лидирует с 33 очками "Зенит", который в субботу дома обыграл "Сочи" со счетом 3:0.