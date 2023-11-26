Фигурист Дрозд считает, что на этапе Гран-при их дуэт с Шанаевой сделал шаг вперед

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигурист Павел Дрозд считает, что их танцевальный дуэт с Елизаветой Шанаевой сделал шаг вперед на шестом этапе Гран-при России. Такое мнение Дрозд высказал журналистам.

Шанаева и Дрозд заняли второе место, набрав в сумме 201,42 балла (78,97 за ритм-танец + 122,45 за произвольный танец).

"Мы очень рады, что удалось преодолеть отметку 120 баллов за программу, сделать шаг вперед. Будем еще работать. Думаю, этот этап можем занести себе в плюс. Но надо учитывать, что многое зависит от судейской бригады на каждом этапе, надо смотреть, когда все пары собираются вместе", - отметил Дрозд.

"Самое важное - не гнаться за другими. Мы в спорте высших достижений, мы хотим самое высокое место, зачем притворяться. Но нужно, чтобы ты сам был доволен, что делаешь шаг вперед, что перепахиваешь очередное поле. Ты сам себя толкаешь, чтобы стать лучше, спасибо нашей тренерской команде, что перепахивает это поле вместе с нами", - добавил он.

Победителями этапа Гран-при в Москве стали Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 220,44 балла (87,78 + 132,66). Третье место заняли Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04; 71,11 + 106,93).