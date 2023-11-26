Фигуристка Степанова считает, что догонять намного проще, чем лидировать

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями шестого этапа Гран-при России в танцах на льду

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, считает, что быть лидерами намного сложнее, чем догонять. Об этом Степанова рассказала журналистам.

Степанова и Букин стали победителями шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве. Спортсмены набрали 220,44 балла (87,78 балла за ритм-танец + 132,66 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42; 78,97 + 122,45), третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04; 71,11 + 106,93).

"Догонять всегда легче, а когда ты лидер, ты должен держать марку, уровень. С возрастом ответственность намного больше. Я помню, как Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (олимпийские чемпионы в танцах на льду - прим. ТАСС) настраивались, хотя они космическая пара. Каждая пара нервничает по-своему, но когда ты доходишь до пика, это другое", - отметила Степанова.

"Когда тебе не все равно на результат, ты будешь нервничать всегда. Пока ты горишь этим делом, пока тебе не все равно, ты будешь перед стартом нервничать. Состояние прекрасное, соревнования подошли к концу, они были напряженными. В родных стенах, с родными людьми на трибунах", - добавил Букин.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды выигрывали серебряные медали на чемпионатах Европы (2019, 2022) и трижды - бронзовые (2015, 2018, 2020).