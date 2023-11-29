Футболисты "Динамо" обыграли "Зенит" в первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Динамовцы с 69-й минуты играли в меньшинстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 1:0 победило петербургский "Зенит" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Гол забил Федор Смолов на 74-й минуте. На 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль.

Вратарь "Динамо" Антон Шунин догнал бывшего голкипера бело-голубых Льва Яшина по количеству матчей за клуб. Теперь на счету обоих футболистов по 358 игр за "Динамо". Они делят по этому показателю третье место. Впереди только защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

Команды в прошлом сезоне Кубка России встречались на стадии второго этапа четвертьфинала "пути регионов", победу на выезде одержало "Динамо" (1:1, 5:4 - по пенальти).

Ответная встреча между командами пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является московский "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали московский "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", казанский "Рубин", "Ростов", московское "Торпедо", грозненский "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно" из Ленинградской области.