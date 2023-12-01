Шоу "Сказки Евгения Плющенко" прошло на катке ВДНХ в рамках выставки "Россия"

В ледовом шоу выступили Юлия Липницкая, Валерий Ангелопол, Алена Косторная, Евгений Плющенко и его сын Александр

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Движение первых" и Евгений Плющенко представили в пятницу на катке ВДНХ ледовое шоу в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первый день зимы ознаменовался по-настоящему новогодней погодой - артисты исполнили все представление под непрекращающимся снегопадом. Фигуристам снежинки все-таки доставили небольшой дискомфорт - некоторым даже приходилось прикрывать во время прокатов глаза.

"Конечно, сложно кататься, когда снег и ветер, но для нас это большой праздник, мы все довольны, - рассказал Плющенко после шоу. - Первый день зимы, 1 декабря, "Движение первых" - мы все здесь "номер один", мы все хотим быть первыми. Цифра 1 нас объединила".

Шоу стало компиляцией из нескольких сказок - "Золушки", "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Шахерезады", "Дюймовочки", "Красной шапочки". Его участниками стали как юные спортсмены, так и настоящие звезды - олимпийская чемпионка Сочи в команде Юлия Липницкая, которая сыграла роль Золушки в паре с принцем - Валерием Ангелополом. Для фигуриста это был первый публичный выход на лед после распада пары с Василисой Кагановской.

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная предстала в образе Красной шапочки в паре с Волком - Георгием Куницей, во втором номере фигуристы катались под "Лебединое озеро". Несколько раз вышли на лед и Плющенко в роли Дроссельмейера, и его сын Александр, сыгравший юного Щелкунчика.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.