Фигурист Ангелопол выступил в паре с Липницкой в шоу "Сказки Евгения Плющенко"

Ангелопол впервые публично появился на льду после распада дуэта с Василисой Кагановской

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выступавший в танцах на льду в дуэте с Василисой Кагановской фигурист Валерий Ангелопол вышел на лед в паре с олимпийской чемпионкой 2014 года Юлией Липницкой в ледовом шоу "Сказки Евгения Плющенко" на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ангелопол впервые публично появился на льду после распада дуэта. Спортсмен выступал вместе с Кагановской с 2018 года, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. 17 ноября Плющенко сообщил о переходе Ангелопола в свою команду.

Кагановская и Ангелопол являются победителями финала Гран-при России 2023 года, дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

Ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко" на международной выставке-форуме "Россия" представлено в рамках празднования Дня первых, организатором которого стало Российское движение детей и молодежи "Движение первых".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.