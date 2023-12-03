Задоров в первом матче за "Ванкувер" забросил шайбу в ворота бывшего клуба

Нападающий "Ванкувера" Илья Михеев набрал два очка в матче против "Калгари" и стал первой звездой встречи

ТАСС, 3 декабря. "Ванкувер" в гостях со счетом 4:3 обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Ванкувера" заброшенными шайбами отметились Куинн Хьюз (3-я минута), Сэм Лафферти (9), Илья Михеев (40), Никита Задоров (59). На счету Михеева также результативная передача, российского нападающего признали первой звездой матча. У "Калгари" отличились Микаэль Баклунд (13), Элиас Линдхольм (56, 60).

Михеев набрал 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач) в 21 матче текущего сезона. Задоров провел первый матч за "Ванкувер", защитник перешел в этот клуб из "Калгари" 1 декабря.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Ванкувер" с 33 очками в 25 играх идет вторым, "Калгари", набрав 23 очка в 24 играх, располагается на четвертой строчке. Обе команды проведут следующие матчи дома утром 6 декабря по московскому времени. "Ванкувер" примет "Нью-Джерси", "Калгари" сыграет с "Миннесотой".

В других матчах дня "Анахайм" в домашнем матче одержал волевую победу над "Колорадо" (4:3 после серии буллитов). В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Вратарь "Колорадо" Иван Просветов отразил 34 броска из 37. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" со счетом 4:1 на своем льду обыграл "Вашингтон". В составе победителей голевой пас на свой счет записал нападающий Иван Барбашев. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин очков не набрал. "Аризона" дома обыграла "Сент-Луис" (4:1).