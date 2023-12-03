Чемпион мира Тасоев считает полезным поражение на турнире Большого шлема в Токио

Дзюдоист отметил, что рассчитывал на победу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев назвал полезным поражение на заключительном в году турнире Большого шлема, завершившемся в Токио. Об этом он рассказал ТАСС по телефону после выступления.

Тасоев уступил в четвертьфинале в весовой категории свыше 100 кг южнокорейскому дзюдоисту Ким Мин Чону. Победителем турнира стал россиянин Тамерлан Башаев, одолевший корейца в финале.

"Да, я рассчитывал на победу и пока не понимаю, что произошло, но энергии мне сегодня не хватало, чувствовал какую-то вялость. Может, накопилась какая-то усталость к концу года, вот я и не дотерпел. Но трудности для меня работают как мотивация, а значит, это поражение было мне полезным, даже необходимым", - рассказал Тасоев.